🔴 La CUP denuncia els atacs racistes i masclistes, les amenaces, les fake news i els insults rebuts per @bashachanguerra



L’organització posa en mans de @SOSRacis la campanya d’assetjament a xarxes contra la diputada i candidata per Barcelona. https://t.co/qGVA7heJ4F pic.twitter.com/Vu0R5ksOQr — CUP Països Catalans (@cupnacional) April 3, 2023

La CUP ha denunciat els atacs racistes i masclistes, les amenaces, les fake news i els insults que ha rebut la seva candidata a l'alcaldia de Barcelona i diputada al Parlament,. L'organització ha traslladat alaque Changue pateix a les xarxes socials per part de perfils d'extrema dreta i que va a més a mesura que s'apropen les eleccions municipals., "es pot deportar Basha Changue a algun país caníbal" o "els negres són la pitjor raça de la humanitat" són alguns dels missatges publicats a Twitter contra la diputada. "Aquells que conreen l'odi i el racisme no ens atemoriran mai; l'extrema dreta no ens farà callar", apunta la CUP en un comunicat.

