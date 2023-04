Mariona Escoda es reivindica amb el seu primer disc després d'«Eufòria»: «M’han etiquetat molt»

La cantantreivindica el seu primer disc després del seu pas pel programa Eufòria (i guanyar-lo), sent conscient de les etiquetes i els estereotips que li han caigut a sobre després. En una entrevista amb l’ACN, Escoda afirma que acaba de passar per un procés on l’han etiquetat molt i “volia sortir d’aquí” i experimentar amb l’àlbum que ara ha publicat.molt bé i ser una persona bona, però m’equivoco, soc gamberra i un desastre a vegades”, diu. La cantant presentarà el disc el 16 d’abril a la Sala Paral·lel. D’una altra manera s’ha gestat post-Eufòria.La primera cançóes va escriure a l’agost de l’any passat i Escoda explica que és el tema que més la representa.vaig firmar amb Música Global i al juliol em van dir que a l’abril havia de presentar un disc”. La cantant tenia mig any per tirar endavant l’àlbum al temps que actuava a ‘El petit príncep’, a més de la universitat i les pràctiques. “He anat molt a contrarellotge i hem treballat una barbaritat”.Escoda ha creat el disc juntament amb noms de la producció com Roger Rodés, Àlex Pérez i Alícia Rey. En algunes composicions,. "M’he nodrit de gent que en sap molt més que jo a nivell de composició". La cantant arribava a l’estudi amb una melodia al cap o amb una temàtica o un referent i amb l’equip de producció anava construint la cançó. Confessa que si ho hagués hagut de fer sola no hauria arribat a nivell de temps.A partir de la mateixa sonoritat, concepte i veu, que fa de fil conductor, Escoda aposta per un àlbum amb cançons molt diferents. “És un disc que toca molts pals i n’estic molt satisfeta, no és el que em pensava que faria, però és el que volia fer”.Als concerts interpretarà cançons pròpies, tant noves com antigues, amb algunes versions perquè vol una "homogeneïtat al concert". Seran una actuació amb quatre músics i ella a l’escenari.

