Shakira marxa de Barcelona amb un sentit missatge (i un dard a Piqué)

i s'ha instal·lat a. Després de diversos mesos amb els estira-i-arronsa amb la seva exparella,, la cantant colombiana ha posat rumb de manera definitiva als Estats Units al costat dels seus fills,. Realment, el seu trasllat es va dur a terme diumenge, deixant ja enrere la seva casa a la capital catalana. També l'acompanyaran els seus pares, que intentaran ajudar Shakira en l'educació dels seus fills i en adaptar-se a la nova vida als Estats Units.al seu compte d'Instagram."Em vaig establir a Barcelona per donar una estabilitat als meus fills, la mateixa que ara busquem en un altre racó del món al costat de la família, els amics i el mar.Avui iniciem un nou capítol a la recerca de la seva felicitat. Gràcies a tots els que van surfejar amb la meva tantes onades allà a Barcelona,", ha escrit Shakira, amb una publicació on es pot veure una imatge panoràmica de Barcelona.Ha estat molt comentada l'última frase,. La polèmica que ha arrossegat totes dues celebritats ha acabat amb la marxa de Shakira a Miami. També ha volgut tenir unes sentides paraules per a tots els seus fans a l'estat espanyol i, a més de tot el seu cercle íntim que l'ha ajudat en aquests moments tan complicats.que m'ha acompanyat sempre amb la seva estima i lleialtat. Per a vostès només un fins després i com deia tantes vegades el meu pare, ens veiem als revolts!", ha sentenciat Shakira.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor