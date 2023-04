Almenys dos morts i diversos ferits en tirotejos per tota la ciutat de Marsella

Almenysla nit d'aquest diumenge durant diversosque han tingut lloc a la ciutat francesa de. De moment, per la qual cosa ha comptabilitzat la cadena de televisió francesa BFMTV, s'haurien produït tres tirotejos, però la policia podria arribar a comptabilitzar-ne diversos més.Pel que se sap del cert, un d'ells ha tingut, on es troben les dues víctimes mortals i hi ha dos ferits de bala, un d'ells en estat crític., al nord de la ciutat, hi ha hagut un segon tiroteig en el qual dos homes han estat traslladats a l'hospital per ferides de bala.També hi ha hagut un tercer tiroteig al segon districte de Marsella, on, segons informa la citada cadena. A més, aquest dissabte va haver-hi un altre incident d'aquest tipus, ferint quatre persones. Ara per ara, la policia francesa i la local de Marsella segueixen investigant que ha passat i quins són els implicats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor