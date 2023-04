Villarejo afirma que Rajoy va ser l'impulsor de l'operació Catalunya

Villarejo es desmarca del compte fals de Trias

L'excomissariafirma que l'expresidentva ser l'impulsor de l'operació Catalunya contra l'independentisme. En una entrevista a El Periódico, ell mateix assegura que entre Rajoy,i l'exsecretària general del Partit Popular,, van ser els artífexs d'aquesta operació per aturar el moviment independentista català.Villarejo arriba a afirmar a l'entrevista que l'expresident del govern espanyol va arribar a aparèixer en una de les reunions que es van celebrar per dur a terme l'operació. Aquesta afirmació arriba pràcticament un mes després que La Vanguardia publiqués que l'exministre de l'Interior hauria decidit, vint-i-quatre hores després de la celebració de la Diada del 2012, que "calia fer alguna cosa al respecte".Pel que fa a les informacions falses que acusaven l’exalcalde de Barcelona,, de tenir un compte corrent a Suïssa, ha defensat que no va ser cosa seva i ha titllat aquest moviment de “cagada”. “Si hagués participat li puc assegurar que hauria vestit millor el ninot, com es diu a l'argot d'intel·ligència. Perquè, en efecte, no es va fer servir ni tan sols la nomenclatura d'aquest banc”, ha lamentat.En aquest mateix sentit, ha deixat clar que tampoc va prendre part en la captura de pantalla que recollia informacions sobre els comptes del president Pujol a Andorra.que era un error fer servir els seus homes en una operació que es duia a terme en un altre país.Alhora,i ha dit que va retreure-li al secretari d’Estat que s’estiguessin usant les seves notes “per a finalitats polítiques”. Ha afegit que va demanar-li que s’acabés amb aquella deriva i va exigir-li que si era un tema privat volia cobrar com si fos un encàrrec com els que feia per aquest sector. “Si és un tema com a comissari vull que es judicialitzi”, va exigir.

