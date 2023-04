Demòcrates d'Andorra repeteix victòria electoral al Principat

L'associació amb la Unió Europea

Habitatge i cost de la vida, temes centrals

O avortament o coprínceps

s'ha tornat a imposar en les eleccions d'aquest diumenge al Principat. Amb el 75% de l'escrutini, la formació de l'actual cap del Govern,, ha obtingut el 32,2% dels suports, superant en segona posició(22%) i l'aliança entre el(20,5%).Per darrere ha quedat Andorra Endavant (16%), Liberals d'Andorra (4,9%) i Acció (4,3%).El Principat, amb un 67% de participació, ha votat enmig d'una incertesa sobre els resultats després de tres legislatures -des del 2011- en les quals la formació de centredretaha ocupat el govern.es presenta a la reelecció i amb els resultats en mà és favorit, però no és ell el cap de l'Estat. El sistema polític andorrà té la seva complexitat. Constituït com a, els dos coprínceps són el president dei el bisbe de la, que comparteixen la condició de caps d'estat.Els andorrans han elegit els, el parlament de les valls. La meitat d'ells, 14, són elegits per sistema majoritari en cada una de les set parròquies. La força que s'imposa en una s'emporta dos consellers. Això dona alsdel país, amb especial domini de les petites parròquies, com Canillo o Ordino, un clar avantatge. Els 14 consellers restants són elegits a través d'una llista nacional.El lligam amb la Unió Europea ha estat un dels temes de debat en la campanya. Hi ha negociacions entre la UE i els petits estats europeus comi Andorra. Està previst tancar un acord d', que després es posaria a referèndum, potser a finals d'any. Però el vincle amb la UE genera controvèrsia. Perviu al país un corrent molt hostil a les influències foranes. I aquesta campanya ha mostrat l'existència d'un populisme de dretes, encarnat per Andorra Endavant, liderat per, que propugna aturar les negociacions amb Brussel·les i "prioritzar Andorra".L'associació amb la UE tindrà efecte en molts aspectes de la vida andorrana. Caldrà veure com es produeix l'encaix del sector financer i de les grans operadores monopolístiques, com(Forces Elèctriques d'Andorra).Una novetat de l'actual moment polític a Andorra és el predomini que han tingut els temes socials en la campanya. Latambé ha fet els seus estralls al país i l'habitatge i lahan estat tema de debat. La pressió d'inversors estrangers ha imposat la construcció d', forçant segments cada cop més nombrosos del país a haver de fixar la seva residència fora del Principat. La pandèmia ha accentuat l'arribada de gent de nivell alt que s'han refugiat al país. No hi ha preu de lloguer digne per un treballador mitjà.D'altra banda, malgrat que la FEDA és pública i l'electricitat sempre ha estat relativament barata al país, se n'ha d'importar de França i Espanya, i el cost ha pujat, afectant també el nivell de vida i empobrint una franja de treballadors i classes mitjanes. Sobre aquesta inquietud creix el partit Concòrdia, format per joves andorrans comi que alguns qualifiquen de nova política.Un tema que ha aparegut de nou és el de l'avortament. Tot i que una majoria de la societat andorrana defensa la despenalització, fins ara una majoria no ha volgut legalitzar la interrupció de l'embaràs. L'actual cap de Govern ha justificat aquesta posició argumentant que posaria en perill la continuïtat dels coprínceps, concretament l', del tot contrari a una llei avortista. DA sí que avalar una llei d'que permet que les andorranes que vulguin interrompre el seu embaràs ho facin, però fora, i després disposin d'uns serveis socials que en tenen cura. Però a Andorra la mitra encara té el seu pes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor