Mor un bloguer militar rus en una explosió en una cafeteria de Sant Petersburg

⚡ #AHORA | Bloguero prorruso Vladlen Tatarsky asesinado en una explosión en un café de la San Petersburgo, Rusia. pic.twitter.com/rAm6FLaC0v — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 2, 2023

El bloguer i periodista rus, conegut per la seva especialització en, ha mort aquest diumenge després d'una explosió que ha tingut lloc en una cafeteria de. 16 persones més han resultat ferides a causa de la deflagració. Es desconeix quina és la motivació de l'atac."La Policia del districte deha rebut informació d'una explosió ocorreguda a la Casa 25 del passeig de la. Com a conseqüència ha mort una persona, el corresponsal de guerra Vladlen Tatarski. 16 persones més han resultat ferides i estan rebent atenció sanitària", ha explicat el Ministeri d'Interior en un comunicat.Mitjans russos han publicat que una dona ha fet arribar lad'alguna manera fins al lloc on hi havia Tatarski, que protagonitzava una trobada amb públic. Al lloc dels fets ja hi ha efectius de les forces de seguretat investigant què ha passat. Els vídeos difosos en xarxes socials mostren diverses persones davant la façana de la cafeteria i importants danys materials.

