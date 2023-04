Un incendi a Roda de Berà deixa quatre ferits per inhalació de fum

ESTABILITZAT l'incendi de Roda de Berà (avís 17.12 h) 4 persones han patit afectació lleu per fum. En breu es restablirà el pas de trens. #Bomberscat hi seguim treballant amb 16 dotacions. Al 🎬 #MAER treballant a l'incendi, copsats des d'una càmera @transit #AP7 pic.twitter.com/Qt2gC5mBmJ — Bombers (@bomberscat) April 2, 2023

Elsde la Generalitat han donat per estabilitzat poc abans de les 19 hores l'incendi forestal que aquest diumenge a la tarda s'ha declarat a(Tarragonès) i que ha obligat a confinar veïns i a tallar la línia de tren que uneixper. Segons ha informat el cos, quatre persones han estat afectades lleument per inhalació de fum i es preveu restablir aviat la circulació de trens de la línia. Segueixen a la zona 16 dotacions dels Bombers.L'avís del foc, que ha cremat a tocar de la urbanització, s'ha rebut a les 17.12 hores. La proximitat de l'incendi ha fet que es confinés el carrerde la urbanització. Tot i que l'autopistaueda a prop, no hi ha hagut afectacions alElha quedat aturat aviat, mentre que el dret ha progressat per l'acció del. El cap del foc s'ha aturat a la via del tren, per la qual cosa s'ha interromput el pas de combois iha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat). Elha rebut com a mínim 202 trucades alertant de l'incendi.

