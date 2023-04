Cinc estrelles i 600 euros la nit: així és l'hotel més antic de la península Ibèrica

Cinc estrelles i 600 per cada nit d'allotjament. L'hotelté el mèrit de ser l'allotjament turístic més antic en funcionament de lai també un dels més antics del món. No està situat ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat ni a Andorra: està ubicat a, a la ciutat de, a uns trenta quilòmetres de la capitalLa història d'aquestcomença l'any, fa més de 250 anys, quan un petit empresari anglès va posar el negoci en marxa. Tot i que actualment manté el nom original en honor del seu primer, durant la seva història ha passat gestionat per altres empresaris i fins i tot ha estat unaEl 1961, però, es va quedar sense negoci i va romandre tancat durant gairebé tres dècades. Fins al 1989, quan un matrimoni delsva decidir reobrir-lo i tornar-lo a fer hotel, recuperant la seva essència inicial. El 2016 va ser traspassat altre cop i ara és propietat de laMalgrat això, les seves 16 habitacions han viscut episodis històrics, fins i tot amb visites de gran nivell com la de l'expresident dels Estats Unitso la de l'exprimera ministra del Regne Unit

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor