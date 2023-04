Els millors plans per fer sol aquesta Setmana Santa a prop de casa

Una de les rutes més icòniques del Pirineu

Lapot ser una bona oportunitat per desconnectar de la rutina i aprofitar per descobrir o tornar a visitar alguns dels indrets més especials del país. Perquè no cal marxar molt lluny, a Catalunya hi tenim de tot. Així que si tens uns dies lliures a la feina i no saps a on anar, et recomanemEl turisme en solitari és una pràctica cada vegada més normalitzada en la nostra societat. A vegades ens ve de gust gaudir de la nostra pròpia companyia per tornar a estar en harmonia. Les empreses del sector en tenen consciència i, per això, pensen moltes opcions d'oci per totes aquelles persones que volen estar soles. Avui, tot el que hauries pensat fer acompanyat d'una parella, ho pots gaudir sol.Encara que hi ha dies de tot, el temps de platja encara no ha arribat. Mentrestant, podem aprofitar per travessies de muntanya. Hi ha persones que les farani d'altres que forçaran la màquina per intentar batre algun. Sigui com sigui, anar a fer una excursió pels ja clàssics itineraris del Pirineu sempre és una bona idea. Un dels més coneguts és el dels. Aquesta excursió que té nom de pel·lícula d'acció transcorre pel Parc Nacional d’Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, cobreix, i té un desnivell acumulat de 9.200 metres.Tot i que necessitaries nou dies per fer-la amb profunditat, en tens prou ambper conèixer-la i quedar-te amb ganes de més. Si t'agrada la muntanya, una cosa que et cridarà l'atenció és que aquesta ruta passa per nou, tots situats per damunt dels 1.900 metres respecte del nivell del mar. Si, finalment, et decantes per aquesta opció, el consell és el de sempre: planifica bé la ruta, fes-la amb tranquil·litat (sempre que el teu objectiu no sigui batre alguna marca personal) i ves. És important portar un mapa, bon calçat i no oblidar-se de reservar nit als refugis. Un cop ho tinguis tot, ja estaràs preparat o preparada per començar a caminar i gaudir del paisatge.

Sempre és bon moment per escapar-se a Sant Climent i pujar al capdamunt del seu bellíssim campanar. Allà, podreu veure el famós pantocràtor del seu absis projectat a la paret. L'original el trobareu al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), al Palau Nacional de Montjuïc de Barcelona, un altre pla ideal per fer aquesta Setmana Santa. Però tornant a la vall de Boí... En aquest indret del país no només podreu gaudir de la cultura, també de la natura. Les esglésies romàniques sobresurten als municipis de la vall. A banda de l'esmentada, Santa Maria de Taüll és una joia de Catalunya que cal conèixer. Però de totes maneres, anant d'una a altra entendreu el motiu pel qual el conjunt està declarat patrimoni de la humanitat. La vall té pobles màgics on el temps sembla que no hagi passat. Barruera, Cardet, Cóll, Durro, Erill la Vall... Deixeu-vos sorprendre.

Delectar-se amb els estels al Bages

Si sou dels que els agrada contemplar el cel, no us podeu perdre la visita a la volta celeste de Castelltallat, al Bages. Sempre que la meteorologia ho permeti, des d'aquest indret únic podreu veure estrelles, planetes, nebuloses, satèl·lits, i tot allò que us vingui a la imaginació. Afanyeu-vos abans que la contaminació lumínica acabi amb aquest luxe.





A l’Observatori Astronòmic de Castelltallat us deixaran que examineu la foscor amb telescopis i els seus treballadors i treballadores segur que us expliquen tots els detalls del centre, així com curiositats sobre l'espai exterior. Pot ser bo anar a veure la posta de sol des d'allà i esperar a que caigui la llum per començar a inspeccionar. Abans, també podeu passar a visitar eli les seves mines de sal, que són molt a prop de Castelltallat.

