Commoció al futbol andalús: mor apunyalat un jugador a Cadis

Bueno, no tenemos palabras ni para empezar, esto parece una pesadilla, pero por desgracia es real, nuestro jugador Paco Naval Perez nos a dejado, a fallecido esta madrugada, una madrugada luchando entre la vida y la muerte, Paco solo tenia 24 años , toda una vida por delanteD.E.P pic.twitter.com/BPGFRL9xYR — Chipiona C.F. Oficial (@chipiona_c_f) April 2, 2023

Dol al futbol d'. Un futbolista del, un club humil del poble amb el mateix nom i prop de, ha mort aquest dissabte apunyalat. De nom Francisco J. Naval Pérez, conegut com a, tenia només 24 anys, estava casat i tenia una filla. El club andalús milita actualment a la segona divisió andalusa.El jove va serper un altre home de 20 anys amb el qual sembla que no hi havia cap mena de relació. L'autor dels fets, que no tenia antecedents, ha estat detingut i ara s'investiga el motiu de l'apunyalament. La víctima va rebre unaal tòrax feta amb unde grans dimensions abans que establís cap mena d'intercanvi de paraules amb l'assassí.El futbolista va ser traslladat a l'Hospital dei al de, però davant la gravetat de les ferides se'l va acabar traslladant en helicòpter a l'de Cadis. Malgrat els esforços, però, va acabar perdent la vida aquest diumenge a la matinada. Diversos clubs han mostrat el condol cap a la seva família i el Chipiona FC.

