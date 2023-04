El «somni fet realitat» del català que treballa a Google amb només 24 anys

Foto: Cedida



- Fins a quin punt la psicologia es pot aplicar a la seva feina?



L'impacte de la psicologia a la feina és molt gran. Tens molta pressió: crear clients, exposició, sortir a venda. Em vaig adonar que amb la meva inquietud cap a la psicologia podia ser una persona amb moltes habilitats. Pots ser molt intel·ligent, però si no estàs bé mentalment et costa tirar endavant amb tot. Vaig veure que la psicologia era molt important a l'hora de liderar-te a tu mateix i poder liderar equips. També si després et dediques a les vendes, a consultoria, a assessorament, a coaching. És molt valuós entendre a les persones: com pensen, quines necessitats tenen, l'empatia, com comunicar-te.



- Què destacaria de la cultura organitzativa de Google que la fa ser capdavantera?



La confiança que posen en els treballadors i l'autonomia que ens donen. Per exemple, un mànager a Google no és un cap que controla tot el que fas, sinó que tu tens clar quins són els teus objectius dins l'empresa. Et pots organitzar el temps com més s'adaptin a tu, sempre que vagis alineat a la cultura de Google. La funció d'un cap és més de coach que t'ajuda a traure el teu màxim potencial, i no de superior que et controla. Una altra cosa que també és molt diferent de Google és la col·laboració que hi ha. Com els diferents equips treballem uns amb els altres i tota la mobilitat interna: pots passar a treballar d'una branca a una altra dins de l'empresa al cap d'uns anys. Tens la possibilitat de creixement.



-Quines possibilitats ofereix als seus empleats que no aporten altres empreses del sector?



Una de les coses que ofereix Google als seus treballadors i que la fa diferent és com s'enfoca cap al benestar dels seus treballadors. Per a Google, que tu estigues bé és clau per a després poder rendir, estar bé i treballar molts anys a l'empresa.

Creec que el fet d'haver fet una carrera com LEINN ajuda molt. També el grau de psicologia que vaig cursar a la UOC, ja que, per una banda, estàs cursant dos graus oficials a la vegada de manera complementària i després estàs tenint els teus propis projectes personals. És a dir, ets un estudiant i estàs creant un projecte de consultoria en l'àmbit nacional, treballant amb grans empreses com bancs, i facturant amb diners reals i molt elevats. Tot plegat et dona una experiència i una xarxa de contactes i et permet entrar a més projectes i descobrir noves oportunitats.

Sempre he tingut aquesta curiositat per estar aprenent, per conèixer gent, per moure'm, per visitar el món, per viatjar, a la vegada que haver estat a un lloc amb una metodologia innovadora i diferent que et permet molt bones oportunitats i al mateix temps desenvolupar el teu perfil personal i professional. Crec que et porta a tenir un perfil diferent i això també ho poden tenir en compte a l'hora de seleccionar-te entre millors estudiants d'Espanya. No es tracta simplement d'haver tret un 10 a la carrera, sinó d'haver estat capaç d'estudiar dues carreres a la vegada, crear una empresa i liderar un equip.

Et pots presentar voluntàriament i després també et poden recomanar per a Nova Talent 111. A mi em va contactar per LinkedIn una noia que treballava a Nova Talent i em va dir que em veia un perfil interessant, que em presentés com a candidat. Em vaig presentar i aquí va començar el procés. Et fan uns tests a manera de trencaclosques i després et fan uns vídeos on has de respondre amb minut i mig quines són les teves habilitats i que tens per oferir al món. Un cop has acabat, ells et notifiquen dues setmanes abans si ets finalista o no i uns dies abans si has estat un dels guanyadors.



- Què aconsellaria les empreses per créixer en l'ecosistema digital?



El més important és tenir una pàgina web i una bona imatge digital, també a les xarxes socials. Per exemple, a les Terres de l'Ebre molts cops els negocis són locals i pensem que no és necessari tenir una web actualitzada. Hem de tenir present que hi ha molta gent, encara que no siguin del poble, que si ens trobessin a Internet podrien venir i comprar. O fins i tot mostrar localment que tens un producte que també els podria interessar. Molts cops acabes comprant a altres empreses o grans magatzems, ja que no coneixes algú del teu poble que pot estar a tres carrers de tu.



- Durant una estada a Silicon Valley decideix unir el seu futur professional a Google Irlanda. Com ho sent amb 23 anys?

Et senties caminant per l'escriptori del teu ordinador o per la pantalla del mòbil. Tens allà davant les empreses de Facebook, LinkedIn, Apple, Google. Era increïble, ja que veies com totes aquelles aplicacions que fas servir al dia a dia s'estan creant en aquelles oficines. Vaig visitar a Google, a Apple i a Salesforce. Per a mi estar a Google és un somni fet realitat. És la meva il·lusió des de fa anys. És un propòsit que m'havia marcat després d'estar a Silicon Valley. És una empresa amb la qual crec, m'agrada, tracta bé als treballadors i amb què connecto molt. Penses: "Com he pogut acabar aquí des d'Ulldecona?".



- De què s'ocupa dins de l'empresa?



El que faig a Google Irlanda és assessorar a pimes a través de Google Ads en plataformes com per exemple YouTube o el navegador de Google. Mirem els objectius de cada una de les empreses, aconseguir vendre més, visualització de la marca... els assessoro i veiem quina és la millor estratègia a seguir.

Pere Vericat el jove d'Ulldecona que forma part dels 111 millors estudiants del món



- Com s'organitza la vida per viure entre Irlanda i Ulldecona?



No és fàcil viure entre Ulldecona, Barcelona i Dublín. Si estàs a Ulldecona penses en coses de la feina, i a l'inrevés si estàs a Irlanda, penses que t'estàs perdent coses de la família, la teva parella i els amics. Intento organitzar-me i venir a Ulldecona cada mes i mig aproximadament i aprofito per a estar amb la meva gent tant a Barcelona com a Ulldecona. Si tardo més temps a tornar la meva parella, família o els amics venen a Dublín a visitar-me i aprofiten per a fer turisme. Al final, si vols aprofitar les oportunitats que et dona viatjar i treballar pel món, el preu és aquest.



- Quins projectes laborals de futur té?



El meu projecte de futur és continuar treballant a Google. M'agrada la meva feina i crec que l'impacte que tenim és molt bo per als negocis. M'encanta veure com una empresa pot créixer des que inverteix els seus primers 10 euros amb Google Ads fins a aconseguir facturacions molt grans. A banda, una cosa que vull fer és posar-me a la inversió immobiliària. El meu pare tenia una immobiliària a Ulldecona i a mi em tira molt estar vinculat a fer inversions en aquest camp. Un altre projecte que estic desenvolupant és oferir assessorament a pimes. M'encantaria poder ajudar a les empreses en l'àmbit de màrqueting veure com podem augmentar les vendes amb eines com per exemple el màrqueting, l'automatització de correu o la gestió de la base de dades.



- Com estan de digitalitzades les empreses de Catalunya?



Crec que Catalunya som un territori molt avançat quant a digitalització, sobretot Barcelona que és capdavantera no solament a escala nacional sinó en l'àmbit internacional. Les empreses de Barcelona tenen més mentalitat digital que a comarques, que encara hi ha molta feina a fer, però al final fer el pas és una oportunitat de creixement territorial.



- La gent d'Ulldecona li mostra orgull i el felicita per tot el que ha aconseguit?



Estic molt content. La gent d'Ulldecona em felicita, em dona l'enhorabona. Per a mi és un plaer tenir la sort de viure el que estic vivint i de com m'està anant tot professionalment. La visibilitat que pot tenir el meu cas per a estudiants d'Ulldecona i de la resta de les Terres de l'Ebre que veuen que això és possible. Fins i tot venint d'un poble petit de 5.000 habitants pots arribar a guanyar un premi de ser un estudiant referent o estar treballant en una empresa tan gran com Google.

