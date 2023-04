Sánchez fixa Catalunya com a eix clau de la victòria de les esquerres el 28‑M

Illa, "astorat" per la gestió de la sequera

El president espanyol,, ha pronosticat quei a tots els seus municipis. Així ho ha dit aquest diumenge, en un acte a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat. Sánchez també ha assegurat que no té "cap dubte" que el primer secretari del PSC,, serà el pròxim president de la Generalitat, perquè el país vol una "convivència" que avui representa el cap de l'oposició. En el seu discurs, Illa ha dit al Govern, sobre la sequera , que els ajuntaments no són els "peons del rei Generalitat al taulell d'escacs de la política catalana", i ha afegit que el problema de l'aigua no s'arregla amb unesque "empitjorarien les coses".Sánchez també ha passat revista de l'acció del seu govern al llarg d'aquests tres quarts de legislatura. I, ovacionat pel públic socialista, ha reivindicat la "pau social" que diu que es viu a Espanya, en contraposició amb la situació de protestes que hi ha en diversos països d'Europa, com a França, Regne Unit, Alemanya o Portugal. El president de l'executiu estatal, marcat per les retallades i l'"estrip" social. I, sense fer cap menció específica sobre Sumar i el nou projecte de la ministra Yolanda Díaz , el president espanyol ha destacat tots els avenços legislatius que ha promogut durant la legislatura.Per la seva banda, Illa s'ha mostrat "astorat" per la cimera de divendres sobre la sequera. Després que la reunió entre el Govern i els partits de l'oposició acabés, el líder del PSC ha qualificat d'"error greu" que l'executiu no compti amb els ajuntaments.El cap de l'oposició ha afirmat que la generalitat té una "concepció equivocada" de Catalunya per no escoltar els municipis. En canvi, ha asseverat que el PSC "no obstaculitzarà cap mesura per combatre la sequera", i serà "lleial" fent aportacions. Illa ha dit que el seu partit ha enviat fins a cinc documents al Govern. "És temps de pragmatisme, no de dogmatisme", ha conclòs.Illa també ha carregat contra la presidenta de Junts,: "No hi ha excuses davant la corrupció". El cap de l'oposició ha afegit que el seu cas no és sobre la "defensa de les idees de cadascú", sinó de l'ús de les institucions "en benefici propi", en comptes de fer-ho per millorar el "bé comú". "A l'Estat no es condemna ningú per ser independentista, a Espanya es condemna la", ha conclòs.L'acte ha comptat amb la presència d'unes, segons l'organització. També hi han participat l'alcaldable del partit a Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa i candidata a la ciutat, Núria Marín. A primera fila hi havia el ministre Miquel Iceta, la ministra Raquel Sánchez, i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, entre d'altres.

