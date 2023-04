«Vull ser la primera presidenta d'Espanya»: Díaz es llança a l'arena electoral sense esperar Podem

Àmplies delegacions dels comuns, IU i Más Madrid



La vicepresidenta segona del govern espanyol,, ha lluït múscul en congregar multitud de suport social i aliats polítics aquest diumenge, on ha celebrat l'acte que ha culminat la gira del procés d'escolta dei on ha fet oficial l'anunci de la seva candidatura.D'aquesta manera, la ministra de Treball s'ha presentat a l'esdeveniment acompanyada per l'alcaldessa de Barcelona,(dels comuns), el coordinador d'IU,, el líder de Más País,, la seva homòloga de Más Madrid,, i l'alcalde de València,, i amb la sonora absència de la secretària general de Podem, Ione Belarra, i la cúpula del seu partit, que no han acudit perquè no van veure satisfeta la seva condició que Sumar signés un pacte previ de confluència, basat en primàries obertes.No obstant això, i malgrat aquesta directriu de la formació habitada, han assistit elsde Galícia (Borja San Ramón) i Navarra (Begoña Alfaro), així com diversosnacionals i autonòmics com Antón Gómez-Reino, Txema Guijarro, Nacho Escartín i Daniel Ripa, entre altres. A banda, altres quadres de Podem no han acudit, però han donat suport a Díaz durant aquests dies, com el vicepresident balear Juan Pedro Yllanes, la diputada Gloria Elizo, i la candidata de Podem als comicis autonòmics a Astúries, Covadonga Tomé.Aquest matí s'ha sumat la coordinadora autonòmica de la formació Irene de Miguel, que a través de les xarxes socials ha dit que "avui comença tot per Sumar" i queper poder trobar-se i continuar juntes transformant aquest país amb valentia". Durant l'arrencada de l'esdeveniment en el poliesportiu Antonio Magariños,de 3.000 persones i, segons l'organització, s'ha format una llarga cua que ha motivat que part de la gent congregada no hagi pogut entrar.En el cas d'IU, la formació s'ha bolcat amb Díaz en aquesta cita amb una delegació de fins a, a banda de militants, composta pel diputat Enrique Santiago, també secretari general del PCE, la portaveu Sira Rego o el seu responsable d'Organització, Ismael González, i molts candidats de l'organització als comicis del 28M.Per la seva banda, els comuns, també un dels baluards de Díaz per al seu projecte polític, han enviat una àmplia delegació amb el ministre d'Universitats,, la portaveu al Parlament,, el president del grup confederal al Congrés,, i els diputats Aina Vidal o Gerardo Pisarello. Dins de l'espai confederal ha destacat també l'assistència del diputat i coordinador d'Aliança Verda, Juantxo López de Uralde, juntament amb càrrecs autonòmics del partit.D'altra banda, Más Madrid ha volgut deixar clar la seva sintonia amb Díaz per a aquest procés amb una nodrida comitiva encapçalada per García i la portaveu a l'Ajuntament de Madrid,, al costat de diputats autonòmics i edils a la capital. Però no ha quedat aquí el suport a Díaz, perquè ha estat acompanyada també peri càrrecs de Más País com la diputada andalusa Esperanza Gómez, i el coordinador de Más Región, Óscar Uralburu, que a més a més és exsecretari autonòmic de Podem a Múrcia.La representació de Compromís l'ha abanderat l'alcalde de València,, i també hi ha hagut presència d'altres formacions progressistes aliades en el denominat Acord del Túria, com Verds Equo amb els seus coportaveus Marcellesi i Silvia Mellado i la diputada Inés Sabanés, la Chunta aragonesista, la portaveu de Moviment per la Dignitat i la Ciutadania de Ceuta (MDyC), Fatima Hamed, i dirigents del projecte Drago, que va impulsar l'exdiputat i exdirigent de Podem Alberto Rodríguez. A banda de l'esmentat, ha destacat la presència deatès que han estat presents, per exemple, la copresidenta del Partit Verd Europeu, Mélanie Vogel, i el president del Partit de l'Esquerra Europea (PEU), Walter Baier. Malgrat que no han acudit, han brindat suport a xarxes l'exvicepresident de Bolívia Álvaro García Linera i l'expresident grec Alexis Tsipras.També ha acudit a la crida de Díaz l'exdiputada socialista a l'Assemblea de Madrid, i l'exlíder de CCOO Ignacio Fernández Toxo. Tantcomhan enviat representació, però sense els seus secretaris generals. També hi ha hagut representants de col·lectius socials com la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), l'ONCE, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), SOS Racisme i la Unió d'Autònoms (UATAE).

Respecte a l'absència de Podem, Maestre i García han defensat que avui "no és dia ni de negociacions, ni de condicions, ni tampoc de males cares ni paraules", sinó d'"aportar". Mentrestant, Colau ha subratllat que Sumar és un espai de retrobament i que espera que Podem estigui present en la pròxima cita.

Podem compleix la seva advertència

Dissabte, la secretària general de Podem va manifestar que només assistirien si Díaz signava un compromís previ de primàries obertes, cosa que no ha succeït, i que alguns volen que Podem tingui un "rol secundari" per a una futura candidatura d'unitat, però va replicar que la seva formació ha de ser "forta" en aquest espai perquè és clau per reeditar el govern de coalició. Els morats han manifestat incomprensió pel fet que Díaz no subscrigui amb ells un compromís de primàries, una condició "senzilla i bàsica", i s'han esforçat a subratllar que és ella qui té la clau de la unitat. Enfront d'això, Díaz va dir que no hi havia excusa per no venir i que ja ha deixat clar que hi haurà primàries amb totes les garanties.



Des de sectors del partit sospiten que aquesta condició pot ser incompatible amb converses amb la resta de partits i que alguns volen afeblir-los, posposant aquest pacte per a després de les eleccions del 28M, i que és un error perquè minvaria el projecte. També es queixen que se'ls nega legitimitat per plantejar propostes de com ha de ser la confluència.

