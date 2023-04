Aquest és el millor pa per fer torrades de Santa Teresa, segons l'OCU

1. Pa de barra

És un dels dolços tradicionals més famosos a Catalunya, i també a l'Estat. Lessón típiques dei tot i que no hi ha res millor que menjar-les d'una bona pastisseria, fer-les a casa és força senzill i, a més a més, ens permetrà estalviar uns calerons. Això sí, però: no s'hi val qualsevol pa. Perquè quedin perfectes, l'Organització de Consumidors i Usuarisens dona un seguit de recomanacions.Abans, es feia servir pa dur de diversos dies per aconseguir que en mullar-lo amb laquedés suau, però amb prou fermesa perquè les llesques ambpoguessin arrebossar-se i-se sense desfer-se. "Si utilitzem el del dia, absorbirà menys llet, tindrà menys gust i es trencarà", apunta l'OCU en un informe que tot just acaba de publicar.Quin és, però, el millor pa del mercat per fer llesques amb ou, i un tema important:L'Organització de Consumidors i Usuaris ha analitzat amb detall l'oferta de pans i la seva idoneïtat amb la tradicional recepta de les torrades de Santa Teresa. També ha demanat a cuiners i cuineres especialistes en aquest dolç que provin quin absorbeix millor la llet infusionada amb canyella, llimona i sucre, estovant-se però permetent el procés de fregit. Els resultats han estat aquests:

Si finalment optes per aquest tipus, el que aconsella l'OCU és que sigui pa dur del dia anterior. "Ha de submergir-se força estona en la mescla de llet perquè xopi bé i s'estovi l'escorça". I les llesques s'han de tallar gruixudes perquè no es trenquin quan s'humitegin. El preu d'aquest pa pot variar, però ara val al voltant de 2,1 euros/kg.



2. Pa bregat

Tot i que aquest pa és més típic d'alguns territoris d'Espanya, no hauria de ser difícil trobar-ne a casa nostra. Segons els i les especialistes, és fantàstic per fer llesques amb ou perquè la seva molla és suau, molt compacta i amb poca humitat. "També és preferible que sigui del dia anterior", diuen des de l'OCU. La seva escorça és més dura que altres pans, així que hem d'assegurar-nos que s'estova amb la llet. El preu del bregat és d'aproximadament 2,8 euros/kg.

3. Pa de xapata

El pa de xapata és més aromàtic i té molts forats, per la qual cosa capta menys la humitat de la llet. A banda d'això, la seva escorça és dura i precisament per això no és dels més adequats per fer llesques amb ou. Aquest tipus costa uns 3,6 euros/kg.



4. Pa de motlle

Si no tenim cap altra opció, el pa de motlle ens pot servir. El que fa que sigui una no molt bona tria és la seva textura, que fa que es trenqui de seguida i sigui més difícil treballar. "Requereix molta cura", alerten els i les expertes. Per això, aconsellen utilitzar llesques gruixudes. El cost d'aquest pa ronda els 1,50 euros/kg.





5. Pa per a llesques amb ou

Com el seu propi nom indica, aquest pa està pensat per fer torrades de Santa Teresa. La seva molla de fleca és consistent i l'escorça tova. No obstant això, "acostuma a dur molt gluten, greixos i sucres", alerta l'OCU. Les ratlles que té són una guia per tallar les llesques en la mesura correcta. El seu preu pot arribar als. També el podem trobar en format industrial, i alguns fins i tot aromatitzats amb canyella i llimona. "Els industrials suporten molt bé el procés d'elaboració", apunten els i les especialistes, i són lleugerament més econòmics que els de fleca.

