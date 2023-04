Nit complicada a Barcelona i l'Hospitalet: dos morts a ganivetades

Nit complicada ade Llobregat. La matinada d'aquest diumenge un home ha mort al districte de Sants-Montjuïc víctima d'un. Un altre individu ha resultat ferit i ha estat evacuat a un hospital proper.Elsd’Esquadra han rebut l’avís a les 5:25 hores que hi hauria dues persones ferides per arma blanca a la plaça Nou. La Divisió d’Investigació Criminal ha obert unaper esclarir els fets. De moment, no hi ha detinguts.A més a més, a l'Hospitalet el cos català ha detingut un home per lad’un altre amb unaa la línia 1 del. En aquest cas, l’avís ha arribat a les 4:45 de la matinada, quan s’ha alertat de la presència d’una persona ferida. El Sistema d’Emergències Mèdiques () s’hi ha desplaçat ràpidament, però no ha pogut salvar-li la vida i ha mort allà mateix.Els Mossos han localitzat i detingut al lloc un individu com a autor de l’agressió. Una altra persona també ha resultat ferida en la baralla i ha estat evacuada a l’hospital. La Divisió d’Investigació Criminal també ha obert una investigació en aquesta ocasió per mirar d'esclarir els fets.

