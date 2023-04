Resolt l'etern debat: quin és el millor seient per anar en avió?

Avantatges i inconvenients

Hi ha una dita que diu que, i té part de raó. Així i tot, en qualsevol tema hi ha arguments que permeten decantar la balança cap a una banda o altra. Per exemple, un debat molt recurrent és quin és el. El seient que està just al costat de lesi les files de la meitat en endavant acostumen a ser les preferides a l'hora de comprar el bitllet. Però són realment els millors llocs? Vegem-ho.Segons algunes webs especialitzades, és possible que hi hagi seients més segurs que altres. Però el cert és que són les preferències de cadascú les que acaben determinant si anem més o menys còmodes i si optem per triar finestra o passadís quan comprem el bitllet, una opció que acostuma a estar disponible 24 hores abans del viatge. Aquesta, no obstant això, és una opció que no tenim si anem en. Triar el seient té uneconòmic que varia i s'incrementa a mesura que s'apropa l'enlairament.Normalment, els seients tenen numeració en les files i es distribueixen per lletres. Així, l', lai l'sempre donen a la finestra. La lletra serà una o altra segons els seients que hi hagi a la fila. Els avantatges quan viatgem al costat de la finestra és que, veuremdel vehicle quan s'enlaira i quan aterra, podrem posar elal nostre gust i dormirem millor o, almenys, una mica més còmodes, ja que podrem fer servir el buc de la cabina de l'avió per recolzar el cap. Per totes aquestes raons, el seient de la finestra és el més desitjat de tots.D'altra banda, però, seure al passadís també té nombrosos avantatges: no molestem la resta del vol si som dels que va alsovint o ens agradapel passadís. A més a més, triar aquest seient també pot ser beneficiós a l'hora de: ho farem més de pressa. I, en cas que no facturem, arribarem abans a la destinació amb el nostre equipatge de mà. Per tot plegat, no és pas estrany que els seients que són just al mig entre la finestra i el passadís estiguin considerats els pitjors de l'avió.Sobre les files, la primera i la que tésón les que tenen més espai per estirar les cames, cosa no gens addicional sobretot per aquelles persones que són altes. Malgrat això, és important destacar per poder triar millor que els seients del davant de la sortida d'emergència no es poden reclinar per motius de seguretat. El mateix passa ambde l'avió, els seients no es poden reclinar i, a més a més, aquesta zona acostuma a ser molt sorollosa perquè està a prop dels motors i els lavabos. A banda d'això, és també el lloc on es noten més les turbulències, tan importants per a qui tingui por de volar.

