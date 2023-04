El Barça dels experiments supera l'examen d'Elx amb nota

Com si es tractés d'un científic,ha decidit fer aquest dissabte experiments. Per enfrontar-se contra el cuer de la lliga, l', el tècnic delha apostat per un onze ple de rotacions, amb dos extrems que no són habitualment titulars, com Ansu Fati i Ferran Torres, o ambde central. Però amb un toc tècnic mai vist fins ara:al mig, fent allò que durant més d'una dècada ha fet tan béSigui com sigui, el pla B del Barça ha funcionat i el líder de la lliga s'ha endut els tres punts (0-4) contra l'últim. La primera part ha estat força discreta, amb uns primers minuts en què fins i tot l'Elx ha tingut alguna ocasió sense massa perill per a. Però la qualitat del Barça s'ha imposat i al minut 20 Robert Lewandowski ha posat el primer al marcador. Abans d'anar als vestuaris, el mateix polonès ipodrien haver fet el segon, però no han estat precisos en la rematada.A la segona part, però, els blaugrana no han perdut el temps iha marcat un d'aquells grans gols que estava tan acostumat a fer. Callant boques, especialment la del seu pare . La gran golejada blaugrana l'han consolidat un altre cop Lewandowski, i, que també necessitava tornar a recuperar sensacions amb el gol.Amb la victòria, el Barça arriba ja als 71 punts aquesta temporada i agafa momentàniament 15 punts d'avantatge respecte al, que s'enfronta aquest diumenge contra el. Amb tot, els blaugranes posen la mirada en l'últim clàssic de la temporada, la tornada de les semifinals de la. A l'anada, avantatge per un gol a zero del Barça. El Camp Nou serà dimecres testimoni de qui passa a la gran final.

