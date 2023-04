Els habitants de Cadaqués surten al carrer per «no morir d'èxit»

Lad'aquest dissabte no ha frenat la protesta que hi havia prevista a; un centenar de ciutadans del municipi s'han concentrat a dos quarts de set de la tarda al passeig marítim per reclamar revertir elde la localitat. Consideren que s'ha de frenar l'que pateix aquest municipi de l'i promoure polítiques que garanteixin la permanència dels seus habitants. "Si no canvia la situació, haurem decom ja han fet tants altres", ha alertatde l'associació Cuidem Cadaqués, que ha afegit que així "desapareixerà l'essència de Cadaqués i es convertirà en un poble turístic habitat cinc mesos l'any".En aquesta línia, durant la concentració s'ha denunciat que elscada cop són més elevats i que la majoria de pisos ja només estan disponibles per estades temporals a la plataforma. La regidora a l'oposició per Assamblea per Cadaqués,, denuncia que "cada vegada hi ha més pisos de lloguer turístic i menys de tot l'any" i reclama acció del govern municipal per limitar-ho i frenar l'especulació. Actualment, calcula que hi ha uns 900 habitatges legalitzats que es destinen a aquest ús.Cruz explica que ella mateixaamb els seusi els seus, però que la seva germana s'ha vist obligada a canviar de municipi. A més, assegura que "hi ha gent que dorm en, que llogai, fins i tot, hi ha famílies que comparteixen una única habitació"."Elpuja a la mateixa velocitat que la cultura i l'art desapareixen, la vulgaritat despunta de la mateixa manera que l'autenticitat es destrueix", ha lamentat el centenar de concentrats durant la lectura del, a través del que han emfatitzat que cal "preservar la, que s'està perdent, de Cadaqués".El fet que ha fet vessar el got d'aquesta situació, que arrosseguen des de fa anys amb la popularització de la localitat, ha estat la concessió de lesper la temporada 2023-2026. De les tres llicències que estaven a concurs, dues s'ha adjudicat a negocis que no són del municipi deixant fora els històrics, a la platja de Ses Oliveres, i, que tenia la concessió des de fa una dècada a Portlligat. El principal motiu de controvèrsia ha estat el pes que ha tingut l'aportació econòmica en l'elecció, que ha estat del 50% (per sobre de la puntuació del projecte que era del 40%).L'alcaldessa,, va explicar aquest dimarts en una entrevista a l'ACN que han seguit la legalitat i que això implica que "s'ha de garantir la lliure concurrència i no afavorir ningú". També va remarcar que el pes econòmic en les adjudicacions està molt per sota de mitjana de molts ajuntaments catalans. I recordar que ara les empreses han de presentar documentació i que, per tant, el procés no està tancat.Amb tot, de moment l'únic negoci que pot mantenir la guingueta és, a la platja de Ses Oliveres. En aquest cas, la proposta presentada tenia milloren el projecte i juntament amb l'aportació econòmica –lleugerament per sota de la més alta- ha aconseguit més punts que les altres dues que hi optaven.

