Troben mort dins la boca d'un caiman un nen desaparegut als Estats Units

Tràgic succés als Estats Units. Un nen que havia desaparegut a la ciutat de St. Petersburg, a la costa oest de Florida, ha estat trobat mort dins la boca d'un caiman. El petitva ser localitzat aquest divendres a la nit per agents de la policia a la boca del rèptil, que es trobava en un llac del sud de la ciutat.El cap de la policia de St. Petersburg,, ha explicat que mentre investigaven el cas van veure com l'animal portava alguna cosa a la seva boca. Quan es van apropar, van adonar-se que era un nen. El cos ja estava molt endins i el caiman va haver de ser sacrificat per poder recuperar el cadàver.Pel que fa a la desaparició, encara no se'n coneixen massa detalls, però mitjans locals apunten que el pare de la víctima estài s'enfronta a dos càrrecs per. I és que la policia també va trobar abans que el nen a una dona de 20 anys que havia estatal seu apartament. El seu fill, la víctima del caiman, estava desaparegut fins que se'l va localitzar amb aquest tràgic desenllaç.

