Decisió històrica a l'NBA: els jugadors podran consumir marihuana

L'ha pres una decisió històrica. Els jugadors de la millor lliga de bàsquet del món podran consumiri no seran sancionats, com passava fins ara. L'acord s'ha adoptat arran de la negociació del noude la competició, que tindrà una duració de set anys arribant fins al 2030.Fins ara, la marihuana era unaal bàsquet estatunidenc i implicava unade cinc partits per aquells jugadors que se'ls detectés positiu en tres ocasions. Cada temporada es fan uns quatre controls. Ara, pendent de la ratificació de, les sancions decaurien.La reclamació es va fer creixent després que s'acabés la lliga de lael 2020 a, en unaon només convivien jugadors i equip tècnic dels clubs, i alguns dels grans impulsors de permetre la marihuana van ser personalitats de pes com. No estan sols: segons les estimacions, més de la meitat de jugadors de l'NBA consumien aquesta substància. Ara ho podran fer sense por de rebre sancions.

