Una de les finals més ràpides de la història: la LVP torna a demostrar el poder del LoL a Saragossa

El gran escenari de la final de la Superliga Foto: LVP

La segunda vez que este equipo levanta la copa.



La primera vez que estos jugadores levantan la copa.@Movistar_Riders es EL CAMPEÓN DEL SPLIT DE PRIMAVERA DE #SUPERLIGALOLFINAL pic.twitter.com/zISB1rlURJ — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) April 1, 2023

Un ambient de traca i mocador

Hemos vivido un momento HISTÓRICO de la #SuperligaLoLFinal.



Hemos tenido una pedida de mano en directo 🥹💍



De regalo de bodas, esta pareja estará completamente invitada a la siguiente final de Superliga, viaje y hotel incluido.



QUE VIVA EL AMOR Y QUE VIVA EL LOL. pic.twitter.com/2zY5oVrL6D — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) April 1, 2023

Així es veia l'entrada del recinte Foto: LVP

Tothom volia un espectacle. Marxar de matinada, viure una final de 5 mapes. Però al final, la realitat, sempre supera les prediccions. Quina final.han posat dempeus Saragossa amb la darrera eliminatòria de la, la màxima competició espanyola del. Movistar Riders ha aixecat el trofeu davant de més de 2.000 persones després d’executar un absolut recital de LoL, enviant a l’abisme l’equip dels heretges.El protagonista de la final té un claríssim nom:, que ha fet esclatar els tres mapes i ha atropellat el seu rival, el català, MVP de la temporada regular. Una de les finals més ràpides i atropellades de la història. Encara estan recollint mandíbules dels carrers de Saragossa després de la immensa sorpresa viscuda aquest dissabte.Tot ha anat contra pronòstic. Des de la LVP ja afirmaven que tenien moltes ganes de tornar a viure una final llarga, arribar als cinc mapes i experimentar aquella tensió que només es viu en un partit a vida a mort amb tot empatat. Doncs res, tot pel pedregar. Movistar Riders ha deixat a tothom amb la boca oberta, guanyant de manera molt fàcil els primers dos mapes, pràcticament a plaer,. Flakked ho intentava, però l’excavadora en la que s’han convertit els de Movistar ha estat imparable. La mateixa música ha sonat en el tercer mapa, deixant glaçat tots els analistes, opinadors i comentaristes de la LVP.Amb una execució i una estratègia que faria envejar a molts dels equips de primer nivell europeu, Riders ha acabat perfeccionant encara més el seu joc amb una absoluta pallissa -si es que encara podia ser més bèstia- en el tercer mapa.i en un darrer atac final, els de Movistar s’han coronat com a campions d’Espanya en una de les finals més diferenciades de tota la història.Una festa com una casa de pagès., apujant el llistó cada vegada que agrupen tota la comunitat del League of Legends en una final. Perquè el que han viscut més de 2.000 persones a l’Auditori denomés és la demostració, la darrera, del poder d’aquest sector que segueix trencant rècords, sostres i pavellons. L’ambient que s’hi respirava, des de primera hora del migdia, era de traca i mocador.Adolescents, joves, famílies, parelles, pares i mares han estat els protagonistes del primer esdeveniment de la Lliga de Videojocs Professional en el que apostaven per tot un recorregut de paradetes, emulant una fira de les d’abans. La intenció, segons ha explicatera la de crear complicitat entre els aficionats i els principals protagonistes del panorama professional dels eSports. Desplegament audiovisual, de marques i dels influencers i personalitats més destacades del LoL. Un escenari immillorable.La final de la Superliga ha estat. Segons fonts de l'organització, aquella celebració va suposar una espècie de prova pilot per a l'exposició de les marques que patrocinen la LVP en format de paradetes. Aquesta edició han volgut ser més ambiciosos i han pogut aprofitar, amb resultats positius, que el format funciona.Des de fa diverses temporades,no ha estat escenari d'aquests esdeveniments, tot i ser un dels grans escenaris del League of Legends a l'estat espanyol. No és pas perquè la LVP no ho vulgui fer, sinó perquè l'expansió d'aquest videojoc no s'atura i segueix arribant a totes les zones del territori estatal i europeu.a la final també serà protagonista. Però això ja no es pot escriure en una crònica.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor