Desactiva ja aquesta funció del mòbil: et fa vulnerable

Hi va haver un moment en què una part considerable de la població es va tornar molt sensible als. Existia gent que, fins i tot, va donar electrodomèstics per les suposades ones que produïen. I tot i que ara sembla que aquest fenomen ja és història, encara hi ha persones que defensen que el 5G, per exemple, provoca perjudicis per a la salut, tot i que no hi ha capque ho demostri.No obstant això, sí que és una certesa que els i les especialistes han alertat d'un tipus de connexió que tenen tots els dispositius mòbils. A més a més, resulta que molts usuaris i usuàries la tenen connectada gairebé permanentment, una cosa força perillosa. En aquest cas, però, tenir aquesta funció activa no és nociu per a la salut, sinó per a la privacitat. Ens referim alAquesta tecnologia sense fils es pot fer servir amb objectius maliciosos precisament pel seu alt risc de. Un grup d'experts i expertes reunits en una de les trobades de ciberseguretat més importants del planeta, Defcon, han arribat a la conclusió que el Bluetooth és unaper a tots aquells criminals que tinguinsuns mínims coneixements adequats. Una via d'accés, han apuntat, són els altaveus i auriculars. A nosaltres, ens facilita molt que es puguin connectar d'una manera tan senzilla, però per a les bandes és com si els hi donéssim mastegat. D'aquesta manera accedeixen, per exemple, a les nostres converses.Malgrat tot, això no significa que tots els nostres dispositius estiguin hackejats. Els i les especialistes només adverteixen del risc potencial del Bluetooth, que és especialment delicat, entre d'altres, perquè en moltes ocasions no cal contrasenya per aparellar els dispositius. Laés, doncs, per als experts i expertes un tema clau en el qual cal treballar. Més enllà d'escoltar converses íntimes, els delinqüents també poden arribar aamb els quals estem connectats, sense pràcticament cap opció per recuperar-los.Per això,. D'aquesta manera, a banda de protegir les nostres dades, també estalviarem bateria, ja que aquestes dues funcionalitats en gasten molta.

