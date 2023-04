La sorprenent i emotiva esquela d'un gendre a la seva sogra

Un día más en el Diario Vasco. pic.twitter.com/w776nLnHC4 — Julen Berrueta (@idazten) March 30, 2023

La realitat sempre supera la ficció. I aquest cop no ha estat una excepció. Algú podria pensar que en unal'humor no és del tot apropiat, i potser tindria raó. Però aquesta setmana en el Diario Vasco und'una manera, almenys, original. Tot i que, ben pensat, potser la cosa no anava de broma...Hi ha gent que escriu un recordatori estàndard a les esqueles. Ell ha preferit enviar un missatge molt directe que ha acabat donant la volta a les xarxes socials.Les sorprenents últimes paraules que el basc dedica a la seva sogra, acabada de morir, són les següents: “Mari Fe Usabarrena González.... En vida, flors i visites! Al cementiri, la difunta no les necessita! Descansa en pau, amoñi. Sempre seràs als nostres cors. El teu gendre Toso”. Lluny de tòpics, és indubtable que en Toso sent profundament la pèrdua de la Mari Fe, una persona estimada.

