Oranich es reafirma: «Junts hauria de presentar nou candidat al Parlament per substituir Borràs»

L'advocada i membre del Comitè de Garanties de Junts,, ha reclamat que el partit presenti unadesprés de la condemna a la líder de la formació, Laura Borràs. "Això ho ha de decidir Junts: qui tingui més vots, qui vulgui o qui compleixi els pactes anteriors. Però jo com a ciutadana demano que s'acabi aquesta interinitat i es resolgui el problema dins del Parlament", ha assenyalat Oranich als micròfons de Catalunya Ràdio. En paral·lel, la membre del Comitè de Garanties del partit ha tornat a insistir que, si fos ella, ja hauria dimitit i ha expressatque el de Borràs sigui un cas de: "No m'atreveixo a dir-ho. Jo tinc el meu criteri personal, però ja m'han insultat prou", ha afirmat.De fet, l'advocada i membre del Comitè de Garanties de Junts ha volgut deixar clar que els delictes de prevaricació i falsedat documental pels quals ha estat condemnada la presidenta suspesa del Parlament són. Oranich ha estat contundent: "No en tinc cap dubte. Al codi penal no existeix el delicte concret de corrupció, però la malversació i la prevaricació estan lligades a la corrupció". I ha continuat: "Qualsevol jurista et dirà que aquests són delictes de dret comú. Una altra cosa és que el procés hagi pres importància en ser contra Laura Borràs i si", ha recalcat la membre del Comitè de Garanties de la formació, que ha reconegut que no ha parlat amb Borràs des del"Parlar directament amb ella, potser fa uns set o vuit mesos que no ho faig", ha assenyalat Oranich, que nega que hi hagi por dins de Junts a expressar les opinions sobre el cas Borràs. "Hi ha discrepàncies, és cert. Però que n'hi hagi a qualsevol grup social és ben sa. Pot passar a Junts, a ERC, al PSC o al Barça", ha enumerat l'advocada. "El que més em preocupa ara és què passarà amb la presidència del Parlament, ja que aviat hi haurà problemes. La normalització de la institució implica tenir un president o presidenta", ha reiterat. "Es tracta del segon càrrec institucional del país i", ha conclòs la membre del Comitè de Garanties de Junts.

