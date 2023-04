El papa Francesc surt de l'hospital amb bastó, però amb un somriure: «Encara estic viu»

Després de tres nits ingressat per una, el pontífex ha sortit de l'hospital Gemelli de Roma al voltant de les 10:20 del matí a bord d'un utilitari. Un grup de fidels hi eren esperant-lo i el sant pare els ha volgut agrair el gest. Ha baixat del cotxe ajudat per un bastó i els ha saludat afectuosament. Preguntat pel seu estat de salut, Francesc ha contestat entre riures:Si res no canvia, aquest diumenge el papa, de 86 anys, presidirà laa la plaça de Sant Pere del Vaticà, que enceta oficialment els ritus de la Setmana Santa.

