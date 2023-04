Retiren del mercat una farina integral venuda a Catalunya per provocar el «foc de l'infern»

⚠️ Alerta por presencia de alcaloides del cornezuelo en harina de centeno integral.



Nova alerta alimentària. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (OA) ha estat informada per les autoritats catalanes, a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), de lavenuda al país i procedent d'Espanya.Per aquelles persones que no ho sàpiguen, l'ergot és unque provoca l'ergotisme, una intoxicació alimentària -també coneguda com a foc de l'infern- causada per la ingesta d'aliments contaminats. Per això, l'AESAN ha demanat que, en cas de tenir el producte en qüestió a casa, s'abstinguin de consumir-lo.Les dades de la farina implicada són les següents:Segons la informació disponible, lainicial de la farina ha estat al País Valencià, Castella-la Manxa, Illes Balears, Galícia, Andalusia, Illes Canàries, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, La Rioja, País Basc i Catalunya. Malgrat això, no es descarta que hi hagi hagut redistribucions a altres territoris.L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha recomanat que, en cas d'haver consumit algun dels productes dels lots afectats i presentar alguna al·lucinacions , convulsions, entumiment, formigueig, dolor, cianosi, absència de pols i fred intens i sobtat en les extremitats que pot anar seguit de coïssor aguda, dolor abdominal), es visiti al més aviat possible un centre de salut.

