El bisbe de Lleida denuncia el «fals dret» a l'avortament i l’equipara amb l’eutanàsia

Polèmiques declaracions del. El clergue denuncia en el “Full Dominical” del 2 d'abril el "fals dret de la dona" a l' avortament ho afirma amb relació a la llei recentment reformada que, a parer seu, està encaminada a "".Giménez situa en el. Sobre la primera, l'alt càrrec catòlic lamenta que "a l'ésser concebut" se li "endossa una llei que permet la seva eliminació". Sobre la de l'eutanàsia critica que es proposi "l'eliminació de la" però "que sigui un tercer" el que "s'encarregui de l'"assumpte" obviant les condicions més profundes d'uns i altres i assenyalant amb futures llistes els qui no se sotmetin a la legislació vigent".Giménez subratlla a l'article que l' Església s'ha expressat "amb claredat i contundència" a favor de la vida i "no ha transigit mai a afavorir la mort provocada de l'ésser humà perquè destorba, no serveix o no s'ajusta als propis interessos personals i familiars".

