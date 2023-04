Així és el misteriós castell català vinculat a fenòmens paranormals

té edificis de gran valor i bellesa al llarg de tot el territori. Molts d'ells són visitats per turistes de tot el món any rere any, però n'hi ha d'altres que també viuen envoltats de llegendes urbanes. Com la del "", una edificació situada a, al Baix Llobregat, i que històricament ha estat vinculada a fenòmens paranormals.El seu nom oficial és lai és una fortalesa situada dalt d'un turó construïda l'any 992, a finals del. Durant la seva vida, ha quedat destrossada en diverses ocasions, ha estat comprada pel reii per diferents famílies benestants, fins a arribar avui dia. Actualment, el castell es troba abandonat i en ruïnes, fins al punt que podria arribar a esfondrar-se.Però, per què se'l vincula a? Com sol passar en aquests casos, tot s'alimenta a partir de llegendes urbanes. Algunes de les persones que s'han atrevit a entrar al castell asseguren que han escoltatmarcant el ritme o tirs de. Però el relat de successos tenebrosos no es queda aquí.Algunstambé diuen haver sentit com algú els intentava agafar alguna part del cos o d'altres que els llançavensense que hi hagués ningú més present en el lloc, almenys de manera que es pogués percebre físicament. Fins i tot n'hi ha que van més lluny i diuen haver vist una, amb cabell llarg i negre, que vestia amb camisó de nit i que tenia un tir de bala al front.

