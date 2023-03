Aturen un cotxe que circulava a 185 per hora i comproven que el conductor no té el carnet de conduir

Escena estrambòtica a les carreteres catalanes. Els Mossos d'Esquadra han aturat aquest divendres un vehicle que circulava a 185 quilòmetres per hora en un tram limitat a 90, en el marc d'un control de velocitat muntat al quilòmetre 80 de la carretera C-13, en terme municipal de Castell de Mur, al Pallars Jussà.



Els fets han tingut lloc cap a un quart de dues del migdia i, en la identificació del conductor, els agents han comprovat que no s'havia tret mai el carnet de conduir. L'home, de 47 anys, ha estat denunciat penalment com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat del trànsit, conduir amb excés de velocitat i no tenir el permís obligatori.

Ara, el conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del