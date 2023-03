🛋️El David i el Lopes difícilment podrien viure a la Barcelona del 2023



🏠1999: Pis a l’Eixample 2 hab: 60.000 pessetes (340€)=25% del salari mitjà de llavors



🏚️2023: Pis a l’Eixample:1.100€/mitjana=54% del salari actual



Així mostra Plats Bruts el greu problema d’habitatge👇 pic.twitter.com/EQzI3ir2mu — Iván Gutiérrez (@ivanngutierrez) March 31, 2023

Viure adeés cada vegada més car. Les dades que es publiquen any rere any així ho demostren, però latambé n'és un bon exemple. Amb la mítica sèrie, el Telenotícies de TV3 ha explicat aquest canvi de vida a Barcelona amb una diferència de 24 anys.I és que al primer capítol de la sèrie, el) i el) es posen a buscar un pis per viure de lloguer. El que acabaria sent el mític habitatge dels dos protagonistes tenia llavors un preu de, el que ara serien. Davant aquell preu, el Lopes s'alarmava i es preguntava cada quant es pagava el lloguer.Es tractava d'un pis a l'de la capital catalana força simple: dues habitacions, un menjador i una cuina. Ara, les queixes del Lopes pel preu quedarien en res, perquè un lloguer a la mateixa zona de Barcelona té un preu mitjà de. Llavors, 60.000 pessetes era el 25% del, i ara aquests 1.100 euros són el 54%. Un sinònim de l'encariment de les nostres vides.

