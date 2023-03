Trias diu que els cotxes no tenen «res a veure» amb el canvi climàtic sinó amb la pol·lució

Trias afirma que els cotxes "no tenen res a veure" amb el canvi climàtichttps://t.co/v20Ctg4Ldm pic.twitter.com/zUOK1f0m4b — NacióDigital (@naciodigital) March 31, 2023

L'exalcalde i candidat dea l’Ajuntament de Barcelona,, ha assegurat que els cotxes no tenen “res a veure” amb el canvi climàtic, sinó amb la pol·lució. “”, ha dit en una conferència organitzada pel diari Línia. Segons ell, “i es creen grans confusions perquè gent de molt bona fe acabi apuntant-se a batalles que no són les mateixes”. De totes maneres, Trias ha defensat que "cal fer que els cotxes no generin pol·lució” i fer una “aposta clara” pel vehicle elèctric.Les declaracions de Trias han causat diverses reaccions crítiques., conegut pel movimenti a la llista delsa la capital catalana com a independent, ha dit que "" i que concep Barcelona com un "conglomerat d'autopistes destinades a facilitar l'ús del cotxe dins la ciutat". "Barcelona, com qualsevol altra ciutat de Catalunya, ha de poder ser ambiciosa, i no restar estancada en el passat", ha piulat.També s'hi ha referit la regidora republicana, la número dos a la llista encapçalada per. ". És un passat que no tornarà", ha indicat a Twitter. La regidora ha afegit que aquest passat és un passat en què es qüestionaven causes del canvi climàtic i ha conclòs: "Pensava que estava superat, però veig que no".

