L'elit del «League of Legends» aterra a Saragossa

La, màxima competició estatal del, reunirà milers de persones a Saragossa aquest cap de setmana. Sota el paraigua de la Lliga de Videojocs Professional (LVP) -propietat de Mediapro-, la capital aragonesa serà l'epicentre de tota la comunitat del LoL, una de les més importants del panorama europeu i mundial. Més de 2.000 persones entraran a l'Auditori de Saragossa per veure la final entre(on juga Flakked, català i líder de l'equip) iLa LVP torna a fer un gran esdeveniment després de desbordar PortAventura amb el darrer enfrontament presencial de la temporada. Centenars de persones van col·lapsar la sala d'actes del parc d'atraccions en una jornada que va tornar a demostrar com de poderosa i sòlida és la comunitat del League of Legends a Catalunya i a la resta de l'Estat.Ara bé, el punt d'inflexió serà aquesta temporada, en què la Superliga travessa un període de resistència davant els canvis de format que han viscut altres competicions com l'europea,. Els aficionats respondran, o no, a un dels esdeveniments més ambiciosos, amb una clara aposta per apropar-s'hi a través de la fan zone.Com a gran novetat, LVP impulsa en aquesta edició una gran fan zone oberta a tots els públics que comptarà amb moltes activitats, Riot, equips i marques per fer vibrar els aficionats que s'acostin al recinte. L'accés serà lliure, i no caldrà tenir entrada per a la final., fins a les 15h, moment en què es clausurarà per preparar el recinte per a la gran final. Des de la LVP han mostrat, a través d'un fil de piulades, tots els stands que trobaran els aficionats.Les portes de la Sala Multiús s'obriran novament a les 16.15 hores per acollir tots els assistents. En aquell mateix auditori es van celebrar els Premis Feroz, el passat febrer de 2023.

Tota la plantilla de càsters de la LVP serà a Saragossa per retransmetre la final i per apropar-se als fans de la competició. Des dels més coneguts, com Champi, Noe, Mellado, Wolk o Teshrak o Toad passant per les novetats de la temporada -i molt estimats per la comunitat- com Bebé Caster o Fernando Cardenete. També hi seran altres membres importants de la comunitat com Skain -anterior caster de la LVP- Yuste o Manute.



Protagonisme català

Un dels millors jugadors de tot l'Estat és català., més conegut com aés unque ja va conquerir el campionat europeu la temporada passada amb el club. Ara, després d'un període de transició on ha tornat a la competició domèstica, s'ha coronatde la jornada. Ell ja va participar en una de les finals de la Iberian Cup celebrades a Barcelona, el 2021 . Està cridat a ser un dels millors i un dels grans protagonistes de la tarda de dissabte.

