CaixaBank reclama completar la unió bancària europea

El president de, ha reclamat aquest divendres que es completi la, un objectiu més necessari que mai com "han posat de manifest" les turbulències financeres de les darreres setmanes. Goirigolzarri considera que "seria molt important accelerar la creació del fons de garantia de dipòsits europeu" com a mesura eficaç per evitar una eventual retroalimentació entre risc bancari i risc sobirà.Goirigolzarri ha intervingut en lacelebrada al Palau de Congressos de València. Fent un repàs a la situació econòmica general, el dirigent financer ha assegurat que "el punt feble més important de l'economia espanyola és la seva, i el major factor de vulnerabilitat és el desequilibri en els comptes públics".La junta ordinària d'accionistes de CaixaBank ha donat llum verda a la distribució d'unde 0,2306 euros bruts per acció corresponent a l'exercici 2022, el que suposa un increment del 58% respecte de l'any anterior. La junta també ha reelegit com a conseller delegatEls dirigents de CaixaBank s'han mostrat confiats que a finals d'any podran assolir els objectius estratègics de l'entitat. Es preveu una rendibilitat sobre recursos propis que superi el 12%; una millora de l'eficiència per situar-la per sota del 48% i mantenir la posició de capital i solvència "amb la finalitat dedisponible per distribuir 9.000 milions d'euros en el període comprès fins a finals del 2024".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor