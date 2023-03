La granja d'insectes més gran del món es construirà a l'Estat

Una idea "revolucionària"

Les obres per construir laestan a punt de començar. I ho faran en una ciutat espanyola. L'empresa, creada amb un nom basat en l'insecte que fabriquen -el tenebrio molitor, anomenat popularment com a cuc de la farina- ha escollit la ciutat on va néixer, Salamanca, per edificar-la.El 2024 en uns terrenys a 15 minuts de la capital es fabricaran, a partir dels insectes,de productes per a alimentació animal, menjar de mascotes, agricultura i aplicacions bioindustrials en cosmètica o tèxtil. L'alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que ha visitat la zona, ha precisat que la granja de la companyia tindrà 90.000 metres. A més a més, l'empresa, que té una tecnologia pròpia patentada en 150 països, crearà al voltant deLa idea originària de Tebrio va sorgir el 2014. Ja en aquell moment el seu equip fundador volia aportar una solució al fet que. El seu director de comunicació, Fran García, ha detallat que precisament per això van anar a buscar una "eina bioconversora", que és l'insecte, per produir proteïna i greix amb què alimentar el bestiar, cosa amb què "es poden alliberar milions d'hectàrees globalment, que es podran recuperar per al consum humà de nou o per generar biodiversitat".Tebrio va obrir l'any 2015 la primera planta de producció d'insectes aprovada a la Unió Europea () per a alimentació animal, i el 2019 es va convertir en la primera biotecnològica del món a obtenir l'autorització per fabricar fertilitzants orgànics elaborats a base d'insectes.

