Els economistes Oriol Amat i Miquel Puig aborden el dèficit fiscal que «asfixia» Catalunya

Els economistesanalitzaran el dèficit fiscal que pateix Catalunya des de fa anys en un diàleg organitzat per l'associacióamb la col·laboració deAmb el títol "", l'acte estarà moderat pel periodista, cap de Política de, i presentat per, expresidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i secretària de Medi Ambient entre els anys 2011 i 2021.Oriol Amat és el rector de la Universitat Pompeu Fabra i catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat des de 2001. Miquel Puig és secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus del Departament d'Economia i doctor en Ciències Econòmiques. El diàleg serà en format d'esmorzar i es farà elde Barcelona (carrer Rosselló, 191). Les inscripcions es poden fer a info@acciocatalana.cat i el preu és de 15 euros.Acció Catalana va ser un partit polític fundat perque va tenir una vida relativament curta, però que va actuar com a planter del nacionalisme català en cercles polítics. Fa uns mesos va reviscolar com a associació liderada per, ara membre del Govern, i va presentar-se en societat en unes jornades a Reus. La plataforma té per objectiuamb politòlegs, lingüistes i periodistes, amb la intenció de posar "les llums llargues" sobre la situació del país després de la tardor de 2017 i del trencament de la unitat independentista.

