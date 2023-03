La infermera catalanòfoba es queda sense contracte i deixa de treballar al Vall d'Hebron

Fi a la polèmica pel vídeo catalanòfob d'una infermera de l'Hospital Vall d'Hebron . El Departament deha decidit no renovar el contracte de la sanitària que es va mofar ade necessitar elper poder fer les oposicions. Tal com ha avançat VilaWeb, el contracte finalitza aquest divendres, que està sent el seu últim dia al centre sanitari deEl mateix Departament ja va anunciar arran de laque obria una les infermeres que apareixien al vídeo, però arran de la fi de la relació laboral, ara qualsevol possible sanció quedarà sense cap efecte. El Vall d'Hebron també s'havia compromès a investigar el cas, mentre quepretenia denunciar la cantant per la via administrativa.En el vídeo en qüestió, la infermera en tenia prou ambEn el clip, la noia sortia acompanyada amb dues treballadores més de l'hospital. Totes tres són de fora del país: venen a treballar des deEl que més ha indignat els usuaris i usuàries de les xarxes socials és que les infermeres comenten que es plantegen presentar-se a lesd'infermera, cosa que dona a entendre que són subcontractades. El que emprenya, especialment, a una d'elles és que per a presentar-se a les proves necessiten el C1 de català. La noia de Sant Sebastià assegura que, així i tot, ella s'hi presentarà, però la de Cadis, que surt al bell mig del vídeo, diu: ", perquè jo no ho faré".I no contenta amb això, la professional continua mofant-se d'haver de necessitar parlar en català per treballar a Catalunya: "Sí, demà començo a estudiar". Quan les seves companyes diuen algunes paraules en la llengua del territori, ella els etziba:

