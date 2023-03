«Beezin»: la perillosa tendència a les xarxes socials per embriagar-se

Si hi ha alguna xarxa social que està destacant especialment els darrers mesos, aquesta és. El seu algoritme i la curta durada dels vídeos que s'hi poden veure la converteix en un entreteniment molt addictiu. A més, la seva propietat xinesa fa que les institucions europees i nord-americanes la considerin un perill per a la ciberseguretat i ja han aplicat diverses mesures contra el seu ús. Si bé, en aquesta ocasió, és notícia per una novaLa tendència en qüestió ha estat batejada amb el nom de "" i consisteix en l'aplicació de la barra de cacau de la marca "" a les parpelles per embriagar-se. El producte porta ingredients naturals, com cera d'abelles, Vitamina E i menta; i se suposa que amplifica els efectes de l'alcohol i les drogues.Els experts alerten, però, que aquesta pràctica comporta riscos. En el cas que penetri fins a l'ull, es corre el perill de provocar "un", expliquen. El mentol aporta un efecte refrescant a causa de la seva naturalesa alcohòlica, però aquest efecte és temporal i va seguit de la sequedat dels teixits. A més,que el producte pugui provocar qualsevol efecte assimilable als de l'alcohol i les drogues.

