Bou marxa de l'Ajuntament de Barcelona reivindicant les sardanes

El regidor que ha encapçalat el grup municipal del PP durant l'últim mandat, l'empresari, ha acabat el seu pas per l'Ajuntament de Barcelona amb bromes, agraïments generalitzats i peticions particulars a Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i Junts. Així, Bou ha dedicat els últims segons del seu comiat a demanar als dos partits independentistes: ". Estar junts i anar junts de les mans. Tots. Que tots hi cabem,", ha dit, per tancar el seu torn i acomiadar-se definitivament del saló de plens.Així ha acabat Bou la seva acció política municipal, després d'haver arribat a l'Ajuntament negant els vincles en el passat amb el partit ultradretà Fuerza Nueva , malgrat l'aparició de documentació que ho exposava. Durant aquests últims quatre anys, les tensions amb el partit han estat habituals , i això també ha influït en la no-repetició de la candidatura de Bou als pròxims comicis., ha reblat el regidor, que marxa abans d'hora per centrar-se en el món empresarial. També l'alcaldessa, Ada Colau, li ha reconegut que "realment" és "independent". En aquest sentit, ha recordat l'ocasió en què es va sumar de manera sorprenent a una declaració institucional per reclamar a les elèctriques que assumissin els deutes de les famílies vulnerables.En les seves paraules, Bou ha dirigit també una petició al grup deen pro del sector privat. En el seu to distès, els ha demanat, arribant a dir "que són els únics que creen riquesa i llocs de treball". Alhora, ha expressat que se'n va "en pau, feliç i satisfet", i ha agraït el tracte de la resta de regidors de l'Ajuntament.A l'altra banda de la seva intervenció s'ha trobat uns comentaris finals de la resta de grups polítics que s'han centrat a lloar l'autenticitat, el bon tracte i l'humor de Bou. Així, de manera unànime, ha quedat acomiadat entre paraules de Colau que li celebraven el seu tarannà "afectuós" i declaracions d'amistat del regidor Paco Sierra (Cs), que ha recordat el dia que van treure la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament. Tambéha apuntat que malgrat els estira-i-arronsa interns,pel que fa al pas de Josep Bou pel seu grup municipal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor