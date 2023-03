Detenen dos menors per violar una adolescent en un parc d'Alacant

Nou cas d'agressió sexual. Aquest cop al País Valencià, més concretament a la localitat de Petrer (). La policia espanyola ha detingut dos menors, més grans de 14 anys, perde 16 en un parc. Els fets van passar divendres passat.El cos també ha precisat que hi ha, almenys, un altrerelacionat amb els fets. Però també han apuntat que té menys de 14 anys i que, seguint la llei del menor, no se'l pot perseguir. Per això, ha quedat en llibertat amb càrrecs custodiat per la seva família.Segons la poca informació que ha transcendit, quelcom habitual en temes de tribunals relacionats amb menors d'edat,del lloc de l'atac i demanar ajuda en una zona comercial propera. Allà, va ser traslladada a un hospital, on la van haver d'ingressar. Ara, la policia acusa els joves d'un delicte d'agressió sexual.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor