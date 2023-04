Per què hi ha molts més homes que dones que busquen parelles molt més joves?

Quants homes i quantes dones de cada franja d'edat es van casar amb cònjuges, com a mínim, deu anys més joves, el 2021 a Catalunya?

El cinema normalitza la diferència

Sempre buscant noies de 25 anys

És normal que? El publicista, que encadena dues relacions amb parelles 20 anys més joves, va recriminar fa una setmana al director i presentador d'El Suplement,, que simplement qüestionar-ho és "". Ho va fer en el marc d' una entrevista amb el periodista que va aixecar polseguera a les xarxes socials. Fins a quin punt aquestes diferències d'edat en les relacions són comunes i per què ocorren?Les dades apunten que, almenys en els matrimonis, no són habituals. Mentre l'any 2021 es van celebrara Catalunya, només entre 187 i 514 presentaven cònjuges amb vint anys de diferència. El que està clar, però, és quedels dos: ocorre en. Si s'amplia la mirada als matrimonis amb deu anys de diferència, se'n van oficiar com a mínim 1.443 fa dos anys i, d'aquests, els homes són encara el cònjuge més vell en el 89% d'ocasions.D'aquesta manera, malgrat que Mejide o altres mediàtics com el col·laborador de Sálvamecircumscriguin aquest tipus de relacions en el marc de la llibertat i responsabilitat individuals de persones joves a enamorar-se d'altres de més grans, sense que l'edat importi, sembla queque va més enllà d'un conjunt de casos particulars. I és que això quasi sempre els ocorre a dones respecte homes de més edat. Per què és així? Si l'edat no influís a l'hora de triar parella,? Especialment, a més, quan l'esperança de vida de les dones és més alta i, per tant, n'hi ha més a partir de certa edat.Darrerament, alguns casos molt concrets i que trenquen la dinàmica general han acaparat portades, com és el cas del matrimoni del president francès,, amb, en què ell és 25 anys més jove que ella. O el de la model alemanya, 17 anys més gran que la seva parella, el músic. Però una flor no fa estiu, ja que, per cada cas d'aquest tipus que apareix, n'hi ha molts més en sentit contrari que no generen tanta sorpresa precisament perquè són menys peculiars.Un estudi de fa una dècada assenyalava que els homes que consten a ladels més rics dels EUA estaven casats amb dones, de mitjana,, mentre que, pel que fa a les dones que formaven part d'aquesta elit, els seus marits tenien més o menys la mateixa edat que elles. Quan aquests homes ultra-rics es tornaven a casar (com), a més, buscaven. I si es pensa en actors o músics famosos, el reguitzell d'exemples en aquest sentit creix ben ràpidament.Alguns estudis d'aquesta temàtica es recolzen en elsper explicar aquesta tendència. Així, els homes heterosexuals buscarien parelles generalment més joves perquè. En el cas de les dones, en canvi, l'edat de l'home no estaria tan limitada en aquest camp, mentre que, per contra, serien menys exigents a l'hora de trobar parella precisament per evitar superar elles l'edat reproductiva sense tenir-ne. En tot cas, aquests estudis apunten també que aquests elements no acostumen a ser conscients en la recerca, sinó que són instints que ajuden a explicar les prioritats en un cas i l'altre.Altres explicacions, entre les quals algunes de l'àmbit feminista, responsabilitzen d'aquesta dinàmica alsactuals. En general,que cap als homes, amb l'afegit que, a l'hora de valorar l'aspecte de les dones, un dels elements més definitoris és(o la seva aparença, a través de tractaments o operacions). En aquest sentit, sovint les actrius lamenten que, a certa edat, comencen a desaparèixer de les pantalles o escenaris, mentre els seus companys segueixen rebent propostes d'actuacions amb més facilitat.Precisament, moltes sèries i pel·lícules normalitzen aquestes relacions amb desigualtat d'edat entreque les seves parelles. En canvi, el rol sustentador que atribueix el patriarcat als homes fa que elements comen la valoració dels homes, qualitats que sovint arriben en edats més avançades. I aquests homes que més han reeixit (com els de la llista Forbes) triarien dones atractives (joves), per mostrar-les com a, contribuint a cosificar-les.Un altre element que s'esgrimeix sovint és el de la. I és que, com que la societat actual obliga a madurar abans a les dones, per les desigualtats intrínseques que pateixen i les majors responsabilitats de cures que han d'assumir, aquestes sovint han de buscar homes més grans per situar-s'hi en peu d'igualtat. Quants cops se sent que l'adolescència dels homes és més llarga?Sigui com sigui, un estudi recent fet a Finlàndia entre 12.656 persones mostra resultats sorprenents (o no): tinguin l'edat que tinguin, les dones estan interessades en homes, de mitjana, de la seva edat o una mica més grans, mentre que els homes, durant tota la seva vida, sempre se senten. Són dades, a més, coherents amb d'altres aportades per les noves aplicacions per lligar. Sembla que les preferències dea l'hora de buscar parella són força compartides.

