El temps per Setmana Santa 2023 a Catalunya

Temps per Diumenge de Rams, 2 d'abril

¿On plourà per Setmana Santa?

Laja és aquí i aquest període festiu arribarà acompanyat amb un candi temps per als pròxims dies. Però compte, segons la previsió, només serà per uns pocs dies. El(Meteocat) preveu cert canvi de tendència a partir de dissabte al matí, quan començaran a baixar les temperatures mitjanes arreu del territori. Des de llavors hi haurà activades -per ara- dues alertes: un avís per vent i un avís per pluges intenses en certes parts del territori.Les zones oest i sud-oest de Catalunya, i una part central del país, no hauran de patir gaire per les precipitacions o per un descens notori de les temperatures. Ara bé, a partir de dissabte a la tarda, des de l'fins al, passant per tota la zona del Pirineu i el Prepirineu, començaran a notar aquest canvi.Lescomençaran a marxar diumenge, a primera hora del matí. En moltes comarques no passarà de dissabte a la nit. Pel que fa a laserà semblant o lleugerament més baixa, sobretot la mínima, marcant aquest petit descens dels termòmetres que obligarà a treure lesde l'armari -després d'uns dies de molta, especialment a les zones de costa-.Les principals previsions apunten que les precipitacions només es produiran aquest cap de setmana, especialment dissabte. El Maresme, la, el, eli elseran les primeres comarques a notar-ho l'1 d'abril al matí i, després de passar la franja del migdia, les pluges arribaran a altres zones.A partir de la tarda, a la, eli alSobirà, a més d'algunes zones disperses del, tindran precipitacions que podrien convertir-se en neu en alguns moments. A lai el, a més d'aquella zona central del país, podrien patir pluges intenses.i eltambé rebran aquestes pluges, que, en principi, no haurien de caure a la zona dei l'. Es poden produir canvis en les pròximes hores.El primer dilluns de Setmana Santa, però, el temps s'estabilitzarà. Les previsions delassenyaleni un augment de les temperatures, amb cels sense núvols i una pèrdua de l'avís del vent, que no afectarà tant les zones costaneres.

