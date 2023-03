Cap de setmana de màxim risc d'incendi: 30 comarques en alerta

Eltancarà l'accés al massís de, a partir d'aquest dissabte i durant 48 hores, per l'elevat risc d'incendi. L'executiu ha decidit activar el nivell 3 dela la zona per garantir la seguretat, ja que està previst que hi faci molt vent i molta calor, a més de la sequera acumulada per la falta de pluja. La mesura afecta els quatre municipis de la zona, que sónAquesta és la primera vegada, des del novembre del 2013, que el Govern activa el nivell 3 fora de la temporada estival. El conseller d'Interior,, ha llançat un missatge de precaució i ha demanat "molta prudència" a les portes de les vacances de Setmana Santa: "El risc d'incendi no el marca el calendari, el marca la realitat. I la situació és molt preocupant".L'activació del pla Alfa en nivell 3 es fa, segons Elena, perquè s'esperen uns dies de "molta, de molti amb molta". La mesura no afecta el monestir de Montserrat, on sí que s'hi podrà accedir, però, en canvi, estarà prohibit accedir al massís i a tota la zona forestal.Les dades parlen per si soles: durant el primer trimestre del 2021, es van produir 230, durant el mateix període del 2022 se'n van registrar 231 i, enguany, ja se n'han produït 475. L'activació del pla Alfa 3 fora de lano es duia a terme des del novembre del 2013.El cos d'farà vigilància exclusiva d’incendis mentre duri aquest episodi de perill d’incendi, tant per via terrestre com per via aèria, amb helicòpter. El(Departament d’Acció Climàtica) i lestambé faran vigilància activa. A banda, davant d'aquest nou episodi de risc alt d'incendi, el Govern ha activat des d'aquest dimecres el nivell del pla Alfa a 29 comarques de Catalunya i, de cara al cap de setmana, s'afegeix també l'

