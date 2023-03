Ciutadans intenta que tornin les curses de toros a Barcelona i s'endú un sac de crítiques

Barcelona no recuperarà les curses de toros per les festes de la Mercè. Es frustra així l'últim intent de Ciutadans per introduir una proposició guanyadora a l'actual mandat, que pretenia que es fes un pas enrere en la lluita de la ciutat contra la tauromàquia. La posició conjunta del govern municipal (BComú-PSC), ERC i Junts -que apleguen més de tres quartes parts dels regidors del consistori- ha deixat sense efecte la proposta taronja, que només ha rebut la validació del PP i Valents. A més, la iniciativa ha estat durament criticada per voler recuperar una tradició que implica el patiment animal i que intenta revertir els progressos en matèria de drets dels animals que s'han fet a Barcelona els darrers anys.



L'argument del regidor Paco Sierra (Cs) s'ha basat, sobretot, en defensar que les curses de braus s'havien de recuperar perquè s'havia fet "sempre" i són part de la cultura d'una part de la ciutadania. Respecte al rebuig que ja anticipava que rebria i atribuïa a "votar de forma sistemàtica contra qualsevol cosa espanyola", Sierra ha reivindicat que "els braus són universals".

Per contra, tant Jordi Martí Grau, com a regidor de Cultura i representant del govern, com els regidors Jordi Coronas (ERC) i Jordi Martí Galbis (Junts) han assenyalat l'intent de Ciutadans com a. En aquest sentit, el membre de Barcelona en Comú encarregat de defensar la postura del govern també ha subratllat que a la capital catalana

També Coronas ha subratllat que en les últimes dècades en què els braus formaven part de les celebracions populars "no omplien places" i ha recordat que Barcelona es va declarar antitaurina. També ha condemnat que s'intenti promoure la recuperació d'una tradició que fa passar por, estrès i mal al brau. "La tortura no és cultura", ha refermat. Mentrestant, també Jordi Martí Galbis ha volgut deixar clar que la proposició "és impròpia del segle XXI i d'un ajuntament que mira al futur amb esperança de respecte als drets no només de les persones, sinó també dels animals". Així, ha remarcat que "no és per un tema d'espanyolisme ni nacionalisme ni dretes ni esquerres, és un tema de drets i principis morals, ètics, jurídics i culturals". Finalment, el representant de Junts ha interpel·lat directament Paco Sierra per etzibar-li que "anar contra els signes dels temps no és una bona opció".

Igualment, el regidor de Ciutadans ha criticat que es prohibeixen les curses de braus mentre es mantenen els correbous. Això, però, s'ha trobat també la invitació dels regidors de comuns, ERC i Junts a abordar aquest debat i contemplar una possible prohibició al país., ha sentenciat Jordi Coronas, que ha assegurat que la llei no va als ritmes que es voldrien.

