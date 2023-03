El nou i perillós repte viral de TikTok: desaparèixer fins a sortir a les notícies

La família, multada, i els joves, exempts

Ho diu tothom i té una part de veritat: a TikTok és fàcil que el contingut es faci viral. També és cert que a la plataforma xinesa hi ha contingut de tota mena. Moltes vegades, elsque acaben arribant als usuaris i usuàries són divertits, però d'altres poden arribar a ser, no només per als joves, també per a les seves famílies.Un cas és el que preocupa a lade Nezahualcóyotl (Edomex). Cinc joves han aconseguit tenir una important repercussió després de sumar-se a un repte controvertit. Es tracta dei és una competició: qui arribi més lluny, guanya. Si la família surt preocupada als carrers demanant que es trobi al seu fill o filla, millor. Una autèntica bogeria.Com n'han tingut coneixement les autoritats? Perquè dos dels cinc joves que hi han participat se n'han penedit i ho han explicat tot a la policia. Com gairebé tot, els seus actes tenen repercussions. Els joves no podran ser jutjats per simulació de segrest perquè són menors d'edat, però els seus pares, mares o tutors legals podrien pagar les conseqüències en forma deFins i tot el govern de Mèxic ha dit la seva sobre el cas. Les autoritats, indignades, han mostrat la seva preocupació pel fet que aquestes conductes tornin a repetir-se i acabin tenint conseqüències molt més greus de les actuals. Precisament per successos com aquest, hi ha governs que s'han vist empesos a comunicar públicament els seus dubtes sobre TikTok. Per exemple, ahan obert una investigació després del gran impacte que ha tingut al país un altre repte viral: la cicatriu francesa, que ha dut a molts joves a incórrer en conductes autolesives. I elstambé s'han posicionat políticament i han carregat contra l'aplicació xinesa per "espionatge".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor