Aragonès reivindica el Catalunya Media City: «Farem el millor 'hub' audiovisual d'Europa»

Què és el Media City?

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest divendres que el futur Catalunya Media City, l'espai que formarà part del hub digital, audiovisual i del videojoc que s'ubicarà a les, serà un centre "referent a escala mundial". "Farem el millor 'hub' audiovisual d'Europa", ha assegurat Aragonès, que també ha explicat que una altra de les prioritats d'aquest nou equipament serà la creació de contingut audiovisual en català per enfortir-ne l'ús social, especialment entre les generacions més joves.Aragonès ha defensat que el centre -que el Govern preveu finalitzari amb una inversió de- vol ser referent "en investigació, capacitació i especialització professional i de serveis" per als sectors audiovisuals i de contingut digitals.També ha destacat quelaborals de qualitat per generar riquesa i prosperitat compartida, i tot això "obrint-se a l'entorn, integrant-se al teixit urbà" gràcies a la col·laboració entre administracions.El, considerada pel Govern "una de les grans apostes estratègiques del país", serà un espai publicoprivat impulsat per la Conselleria de Cultura en coordinació amb la de Territori i la d'Empresa i Treball. A més, hi participaran els ajuntaments de Sant Adrià i Badalona i el Consorci del Besòs.Acollirà espais dei de videojocs, un plató per a la indústria audiovisual europea amb infraestructures per a rodatges "a nivell nacional i internacional, innovadores al sector, i en un espai que també contribueix al creixement i acompanyament de projectes empresarials" per reforçar la competitivitat del sector.

