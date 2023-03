Els eSports en català conquereixen Lleida: centenars de gamers ompliran la #LANPARTY

Què oferirà la LAN PARTY?

Els videojocs competitius en català van viure una presentació en societat més que destacada amb la primera edicióel passat desembre, a l'Hospitalet de Llobregat. Ara, amb aquest nou rumb i empenta que lidera, els aficionats i els professionals del sector es reuniran aen la mítica, reconfigurada des de l'any passat.Entre, les instal·lacions del Magical, a Gardeny, rebran fins a 200 gamers i més de. Per primera vegada es retransmetran competicions en directe. I sí, seran en català. A part dels dos grans videojocs competitius del moment,, també hi haurà altres competicions obertes al públic.En concret, en seran quatre, totalment obertes al públic i se li sumaran els estands i expositors de clubs i de realitat virtual perquè els pares i mares i els joves puguin pujar al turó de Gardeny. Els tornejos oberts al públic seran els delen realitat virtual i elEn un espectacle per als aficionats als videojocs competitius, es retransmetran les finals de les competicions LlOP de. Per primer cop es jugaran les finals del primer torneig oficial en llengua catalana, sota el vistiplau de l'empresa creadora del joc,, i sota el paraigua de, la lliga amateur espanyola.Els finalistes de les competicionsdels videojocs League of Legends i Valorant jugaran de forma presencial les semifinals i les finals a la Lan de Lleida durant el dissabte 1 d'abril i el diumenge 2 d'abril, amb els millors equips catalans participant-hi. La retransmissió esLes retransmissions i l'esdeveniment comptarà amb els càsters catalans de més renom comi molts més. Tot coincidint amb les finals de la competició regular LlOP, es crearà una Arena Professional dins de l'escenari principal per oferir als equips amateurs finalistes l'oportunitat de competir en presencial i amb públic present, tot recreant una competició de màxim nivell estatal.

