Ataca i fereix la seva parella i la filla d'aquesta amb un ganivet a Mataró

La Policia Local de Mataró va detenir dijous al matí un home acusat d'agredir amb un ganivet la seva parella i la filla d'ella, menor d'edat. Segons han detallat fonts de la investigació a l'ACN, l'agressió va tenir lloc dimecres pels volts de les 23.50 hEls serveis d'emergències van haver de traslladar les dues víctimes a l'hospital de Mataró, on van ingressar per diverses ferides d'arma blanca,. L'home havia fugit del lloc, però el cos local de policia el va localitzar i detenir dijous a les 8.05 h, acusat d'intent d'homicidi amb arma blanca.Els agents el van traslladar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons han detallat fonts de la investigació,El consistori, per la seva banda, està examinant si la dona s'havia adreçat al servei d'Igualtat municipal. Paral·lelament, l'Ajuntament ha activat el protocol per l'abordatge de la violència masclista integral per donar cobertura tant a la mare com a la filla.

