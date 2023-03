Una empresa castiga els seus empleats a treballar sense cadira si no arriben als objectius

Momentos que me mantienen humilde



Trabaje en un call center donde si no vendías te quitaban las sillas y hasta que vendieras te la regresaban JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA @NEXOIT 😂 pic.twitter.com/zLRUqA2AwB — Juan david (@Juandav14978345) March 28, 2023

Lespoden tenir derivades molt negatives, però a vegades també molt positives. Amb només una foto o un vídeo i una línia en tenim prou per denunciar possibles injustícies. En aquest sentit, en els últims anys s'han fet virals casos d'. Treballadors o exempleats d'una empresa aprofiten les eines que els proporciona internet per denunciar els seus caps i les situacions a les quals els sotmeten.Una de les últimes denúncies que ha tingut una alta repercussió a les plataformes és el cas d'un centre de trucades de la ciutat mexicana de Naucalpan (Juárez),, queLa imatge fa esgarrifar. Qui l'ha fet córrer és ni més ni menys que una extreballadora que ha qualificat els fets de "". Amb aquesta mesura, els empleats es veien obligats a treballar a peu dret o a terra. "Moments que et fan continuar sent humil. Vaig treballar a Nexoit, on si no venies, et treien la cadira fins que aconseguies clients", ha precisat en un breu text a les plataformes.Només compartir la seva experiència, internet s'ha omplert de missatges de suport cap a l'equip de Nexoit i de dures crítiques cap a l'empresa. Alguns usuaris i usuàries han demanat, fins i tot, que s'obri unaper esclarir els fets denunciats i depurar responsabilitats.

