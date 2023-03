Luis Enrique dona tots els diners que va guanyar a Twitch durant el Mundial a una ONG

L'exseleccionador espanyolva ser un dels grans fenòmens delde futbol de Qatar. No només pel paper futbolístic que va fer, resultats a banda, sinó també per la seva decisió de començar a fersobre les bambolines. Inevitablement, de les retransmissions que va fer entre l'1 de novembre i el 31 de gener, el també exentrenador del Barça va rebre uns beneficis a partir de les subscripcions de milers d'espectadors que va arribar a acumular.Ara, Luis Enrique ha informat que va guanyar vora. Uns guanys que, seguint les normes de la plataforma, s'han dividit en dos. Una part per a ell i l'altra per a Twitch. Per tant, a l'exentrenador li han quedat 24.000 euros, que no només ha donat de forma íntegra a una fundació benèfica, tal com va prometre , sinó que n'hi ha afegit 6.000 més de la seva butxaca per arribar a la xifra de 30.000.Concretament, parlem de la, una entitat que proporciona ajuda a nens i nenes amb problemes d'oncologia. En el seu moment, Luis Enrique va precisar que tenia dos projectes en ment per col·laborar i que donaria més detalls un cop sabés que havia guanyat.L'extècnic blaugrana ha deixat gransper a la història de la seva trajectòria d'streamer. Des de prendre's amb humor la relació de la seva filla amb l'extrem del Barça Ferran Torres , a revelar quin és el seu programa preferit de TV3 o la resposta a les crítiques del madridisme , el tècnic asturià ja no té res a envejar als grans creadors de contingut, almenys amb les espectaculars xifres d'espectadors que ha marcat. El seu èxit també ha posat en evidència la manipulació de la COPE

